Lettonia-Italia: Meloni a Riga, con Karins convergenza su immigrazione e sicurezza confini (2)

- Nel suo intervento al termine del bilaterale, Meloni ha rimarcato come Italia e Lettonia sostengono l'Ucraina a 360 gradi lavorando perché l'Europa possa investire sulla propria difesa e sicurezza. Annunciando la sua visita a Camp Adazi, la premier ha sottolineato, inoltre, come i militari presenti nella base “dimostrano l'importanza che l'Italia riconosce agli alleati di frontiera ma anche quanto bisogna essere attenti, concentrati e lucidi” in questa fase storica quando si affrontano i temi della difesa e della sicurezza. La Lettonia ringrazia per la leadership che l’Italia ha intrapreso per sostenere l’Ucraina, ha detto da parte sua il premier lettone. “L’Italia è geograficamente distante ma anche il suo governo si interessa della situazione, apprezza i valori comuni e sa che l’aggressione non può vincere”, ha affermato Karins. (segue) (Sts)