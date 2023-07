Lettonia-Italia: Meloni a Riga, con Karins convergenza su immigrazione e sicurezza confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostanziale visione comune anche sul tema dell'immigrazione perché, come ricordato dalla stessa Meloni, la Lettonia – come l'Italia – rappresenta i confini esterni dell'Ue e per questo con Riga è più facile ragionare sulla dimensione esterna del dossier. “E' necessario partire dai movimenti primari per trovare soluzioni comuni”, ha detto Meloni, secondo cui “bisogna fermare l'immigrazione illegale e favorire quella legale”. Secondo il premier Karins, peraltro, è necessario avere una posizione congiunta per controllare in Europa l’immigrazione e sorvegliare i confini affinché all’interno del blocco comunitario venga preservata la libertà di circolazione. “E’ importante rafforzare la dimensione esterna. In Lettonia abbiamo pericoli ibridi che vengono dalla Bielorussia”, ha aggiunto il premier lettone. (segue) (Sts)