Lettonia-Italia: Meloni a Riga, con Karins convergenza su immigrazione e sicurezza confini (4)

22 luglio 2021

- Ultima tappa della visita, prima di andare a Vilnius, la visita a Camp Adazi e il confronto con i 270 militari italiani inquadrati nella missione Efp. Meloni è stata accolta con gli onori militari e ha passato in rassegna le bandiere nazionali, dei Senior National Representatives e delle truppe italiane, lettoni e degli altri Paesi membri del battaglione multinazionale. Al suo arrivo la premier, accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una candela al monumento dei caduti. Un'occasione per ringraziare i nostri militari che, con i loro colleghi delle altre nazioni, contribuiscono alla difesa e sicurezza del fianco orientale della Nato, e rimarcare che, come l'Italia fornisce il suo apporto in questo quadrante, altrettanto ci si aspetta dai Paesi alleati nel Mediterraneo. (Sts)