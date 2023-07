Nato: Stoltenberg, via libera da Erdogan per adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha deciso di trasmettere il Protocollo di adesione alla Nato della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e di lavorare a stretto contatto con l'Assemblea per garantire la ratifica. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Vilnius, in cui ha tenuto un incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson e lo stesso Erdogan. "Il memorandum concluso un anno fa al vertice di Madrid ha dato i suoi frutti. Ha portato più risultati nella lotta al terrorismo, più sicurezza per la Turchia e una Nato più forte. Dal nostro accordo di Madrid, la Svezia e la Turchia hanno lavorato a stretto contatto per rispondere alle legittime preoccupazioni della Turchia in materia di sicurezza", ha poi aggiunto. "Nell'ambito di questo processo, la Svezia ha modificato la propria costituzione, ha cambiato le proprie leggi, ha ampliato in modo significativo la cooperazione antiterrorismo contro il Pkk e ha ripreso le esportazioni di armi verso la Turchia. La cooperazione della Svezia con la Turchia nella lotta al terrorismo continuerà anche dopo l'adesione", ha proseguito Stoltenberg. "La Turchia e la Svezia hanno concordato oggi di stabilire un nuovo patto di sicurezza bilaterale. Anche la Nato intensificherà notevolmente il suo lavoro in questo settore e io istituirò, per la prima volta alla Nato, la carica di Coordinatore speciale per l'antiterrorismo", ha spiegato il segretario generale Nato. "Il completamento dell'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantica è un passo storico che giova alla sicurezza di tutti gli alleati in questo momento critico. Ci rende tutti più forti e più sicuri", ha poi concluso Stoltenberg. (Sts)