Ucraina: Pontecorvo (Leonardo), serve un ripensamento della dottrina di difesa Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha dimostrato che fattori come la difesa aerea, l’artiglieria e i carri armati continuano ad avere il loro peso. Lo ha detto Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world” organizzata all’ambasciata italiana a Washington da Aspen Institute Italia. “Un drammatico bagno di realtà che impone un ripensamento della dottrina della difesa europea e Nato, concepita e condivisa a livello Ue prima della guerra in Ucraina: serve una rapida trasformazione non solo delle politiche, ma anche dei processi produttivi dell’industria della difesa, a cui verrà richiesto di mettere più velocemente a disposizione i propri sistemi, rifornire gli stock in misura maggiore, garantire addestramento e manutenzione ad un ritmo sempre più elevato”, ha detto, aggiungendo che per operare questo passaggio è necessario il sostegno di tutti gli attori coinvolti nel processo con un’ottica di sistema, così da garantire una visione a lungo termine dei requisiti di cui ci sarà bisogno da qui a dieci anni. (Was)