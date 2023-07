Nato: Stoltenberg, Svezia sosterrà sforzi Turchia per adesione all’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia sosterrà attivamente gli sforzi per rinvigorire il processo di adesione della Turchia all’Unione europea. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo l’incontro avuto con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il premier svedese, Ulf Kristersson, a Vilnius. Stoltenberg ha precisato che questa “non è una decisione della Nato” ma emerge dalla “dichiarazione congiunta in cui Turchia, Svezia e Nato hanno espresso i punti di vista su cui concordano”. “Alcuni paragrafi non rappresentano la politica della Nato ma esprimono quanto deciso da Svezia e Turchia”, ha continuato. Nel paragrafo 6, in particolare, si legge che Stoccolma e Ankara hanno deciso di “rafforzare la cooperazione economica bilaterale”, di “massimizzare le opportunità per gli scambi bilaterali e gli investimenti”, ma anche che la Svezia sosterrà attivamente gli sforzi del processo di adesione della Turchia all’Ue, inclusa “la modernizzazione dell’unione doganale e la liberalizzazione dei visti”. “Questo riflette un accordo bilaterale, non è un tema della Nato. E’ parte di ciò che abbiamo discusso. Sta all’Ue decidere del suo allargamento”, ha precisato Stoltenberg. (Sts)