Nato: Biden ringrazia Erdogan dopo intesa per adesione Svezia, lavoreremo insieme per alleanza

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha valutato positivamente la decisione dell’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il quale ha annunciato di voler trasmettere il prima possibile all’Assemblea nazionale il protocollo di adesione della Svezia alla Nato. In una nota, Biden si è detto “pronto a lavorare con la Turchia per rafforzare le capacità di difesa e deterrenza dello spazio euroatlantico”. Il presidente Usa avrà anche un bilaterale con Erdogan, a margine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania. (Was)