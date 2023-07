Libia: inviato Onu Bathily, punti controversi legge elettorale vanno affrontati in modo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I punti controversi relativi ai progetti di legge elettorale devono essere affrontati con un approccio costruttivo e inclusivo. Lo ha scritto su Twitter l’inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, dopo l’incontro con il presidente dell’Alta commissione elettorale (Hnec), Emad Alsayeh, per discutere gli ultimi sviluppi nella preparazione delle elezioni. “La posizione delle Nazioni Unite è che i progetti di legge elettorale devono essere tecnicamente attuabili e avere il consenso di tutte le principali parti interessate. Abbiamo anche discusso dell'importanza di coinvolgere tutte le istituzioni interessate per garantire l'integrità del processo politico”, ha aggiunto Bathily. Il rappresentante dell’Onu ha assicurato ad Alsayeh “il continuo sostegno tecnico delle Nazioni Unite all'Alta commissione elettorale. Tutte le parti interessate devono lavorare insieme per garantire che la Libia tenga elezioni credibili e inclusive che riflettano la volontà del popolo”. (Lit)