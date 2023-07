Egitto-Algeria: telefonata tra i presidenti, focus su questioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha telefonato all'omologo dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Lo ha dichiarato Ahmed Fahmy, portavoce della presidenza della Repubblica, in un comunicato stampa. I colloqui si sono concentrati su una serie di questioni relative alle relazioni bilaterali, ha affermato Fahmy, aggiungendo che i due presidenti sono desiderosi di continuare gli sforzi per espandere e approfondire la portata e le aree di cooperazione, per massimizzare gli interessi comuni. Al Sisi e Tebboune hanno scambiati punti di vista e visioni su questioni regionali e internazionali di interesse comune e sui modi per affrontare le sfide che la regione deve affrontare, alla luce del ruolo dei due Paesi e della loro volontà di promuovere un'azione araba congiunta. (Cae)