Scuola: Calenda-Bucchioni, sperimentazione Valditara rischia di consolidare disuguaglianze

19 luglio 2021

- "Apprendiamo dagli organi di stampa che il ministro Valditara intende attivare la sperimentazione di una 'filiera formativa tecnologico-professionale' di 4 anni, che interesserà gli istituti tecnici e professionali del sistema nazionale di istruzione, i percorsi dell'Istruzione e formazione professionale regionale e gli Its Academy. Non essendo mai stati definiti i Livelli essenziali di prestazione per istruzione e formazione, la proposta (presentata a giornali e sindacati, ma non alle competenti commissioni parlamentari), non esplicita quanto sarà decurtata la quota oraria riservata all''istruzione', a favore di un potenziamento di quello che potremmo definire 'addestramento al lavoro'". Lo dichiarano in una nota il segretario di Azione, Carlo Calenda, e Maria Pia Bucchioni, responsabile Istruzione e Formazione di Azione. Per Azione "ciò che emerge con chiarezza è l'intento di accelerare il passaggio dei nostri ragazzi dalla categoria 'studenti' a 'quella di "lavoratori', incoraggiandoli ad operare a 14 anni una scelta, assai difficilmente reversibile, tra i percorsi liceali e la 'filiera formativa tecnologico-professionale'. È molto facile immaginare che la seconda opzione sarà la preferita da coloro che, nella scuola media, non hanno raggiunto livelli adeguati di acquisizione delle competenze di base". (segue) (Com)