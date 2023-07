Scuola: Calenda-Bucchioni, sperimentazione Valditara rischia di consolidare disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i dati 2022 dell'Invalsi, questa categoria di alunni risiede in maggioranza nelle regioni del Mezzogiorno e proviene da contesti socio-economico-culturali sfavorevoli. Per questo è necessario che la scuola riacquisti il ruolo di ascensore sociale, compensando i deficit di competenze e non semplicemente prendendone atto e consolidando così le disuguaglianze. Se alla base dell'annunciata sperimentazione c'è l'intento di fornire alle imprese manodopera qualificata e superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, si cominci da subito con la riqualificazione degli attuali inoccupati, dei lavoratori in obsolescenza di competenze e dei Neet, magari utilizzando i Centri per l'Istruzione degli adulti", osservano Calenda e Bucchiuoni. "Occorre opporsi alla tentazione, cui tutti i governi degli ultimi decenni hanno ceduto, di 'riformare' un pezzo del nostro percorso scolastico, lasciando intatti quelli che lo precedono e lo seguono. Bisogna avere il coraggio di rivedere l'impianto ordinamentale complessivo, prevedendo l'uscita dal sistema di istruzione a 18 anni, potenziando le discipline Stem in tutte le scuole secondarie di II grado, trasformando gli istituti tecnici, ancora oggetto di pregiudizi nella percezione collettiva, in licei tecnologici e facendo dell'innovazione una cifra condivisa da tutti gli ordini di scuola", concludono. (Com)