Trasporti: Roma servizi per la Mobilità, servizio "Maas" in fase di sperimentazione

- In una nota Roma Servizi per la Mobilità sottolinea che "la sperimentazione del Mobility as a service (Maas) è in pieno svolgimento e che, in autunno, i dati raccolti saranno utilizzati per offrire agli utenti un servizio funzionale alla mobilità sostenibile. Le risorse destinate al progetto - prosegue la nota - sono e saranno impiegate esclusivamente per mettere a punto una piattaforma integrata attraverso cui i cittadini potranno accedere con semplicità a servizi che andranno dalla prenotazione di veicoli sharing al pagamento del titolo di viaggio. Si ribadisce che la fase sperimentale, per definizione, serve a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi e ad apportare eventuali correzioni. Proprio in queste ore - aggiunge Roma servizi per la Mobilità - gli sperimentatori hanno riscontrato alcuni malfunzionamenti nella visualizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Essi non sono imputabili all'Atac ma a problemi tecnici che Roma Servizi per la Mobilità si sta adoperando per risolvere nel più breve tempo possibile". (Com)