Ue: Gentiloni, Recovery è strumento principale per realizzare priorità politiche europee

- Il Recovery Fund è adesso lo strumento principale per realizzare le priorità politiche dell'Ue nell'ambito del semestre. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'audizione con le commissioni Bilancio e Affari economici e monetari del Parlamento europeo di Strasburgo. "I piani di ripresa e di resilienza stanno guidando i programmi di riforma e di investimento degli Stati membri e contribuiscono in modo significativo all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per Paese", ha dichiarato. "La crescita economica in tutto il mondo e nell'Unione europea è in fase di stallo e le prospettive rimangono avvolte nell'incertezza. In questo contesto, lo Strumento di ripresa e resilienza (Rrf) rimane lo strumento più potente che abbiamo per rilanciare una crescita sostenuta e sostenibile. In questo contesto, è stato fondamentale per evitare il rischio di divergenze tra gli Stati membri in seguito alla pandemia e ha contribuito a portare il nostro rapporto investimenti pubblici/Pil al livello più alto degli ultimi anni", ha aggiunto Gentiloni. "Se consideriamo le sfide più ampie che stiamo affrontando, come conciliare le crescenti esigenze di investimento con la riduzione dei livelli di debito e come garantire la competitività dell'industria europea nella corsa industriale globale alla tecnologia pulita - ha proseguito Gentiloni, l'Rrf consente agli Stati membri di continuare a investire e di rimanere all'avanguardia nelle innovazioni delle due transizioni, anche se la politica fiscale diventa meno espansiva". Inoltre, ha concluso, "incoraggia gli Stati membri a realizzare riforme che favoriscano la produttività, l'inclusione sociale e la crescita. Ecco perché l'attuazione deve proseguire con ambizione e determinazione. La Commissione continuerà ad essere al fianco di tutti gli Stati membri in questo sforzo comune". (Beb)