Lettonia-Italia: in corso visita Meloni alla base militare di Camp Adazi

22 luglio 2021

- E' in corso la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al personale italiano schierato nell’ambito della missione Nato presso la base militare di Camp Adazi, in Lettonia. Meloni, a quanto si apprende, è stata accolta con gli onori militari nella Parade Square e ha passato in rassegna le bandiere nazionali, dei Senior National Representatives e delle truppe italiane, lettoni e degli altri Paesi membri del battle group multinazionale. Al suo arrivo Meloni, accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una candela al monumento dei caduti. (Rin)