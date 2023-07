Roma: presidente Municipio XV offre a Fiorello spazio per programma, "magari in periferia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasmissione "Viva Rai2!" condotta da Rosario Fiorello non si farà più in via Asiago nel quartiere Prati a Roma. L'annuncio è arrivato da Fiorello stesso con un video pubblicato sui suoi canali social, dopo le polemiche scatenate dai residenti del quartiere che hanno lamentato disturbo alla quiete pubblica nelle prime ore del mattino. In risposta, il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, si è offerto di trovare una location per il programma mattutino, preferibilmente in periferia. "Siamo alla ricerca di una nuova location - ha spiegato Fiorello nel video pubblicato su Instagram -. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo". E se Fiorello "cerca casa torni qui da noi, magari in periferia", ha replicato Torquati in una nota. "Sul caso Fiorello, senza ovviamente entrare nel merito delle motivazioni per cui la sua trasmissione non andrà più in onda in Via Asiago nel quartiere Prati, il nostro territorio si mette a disposizione", ha spiegato. "Se effettivamente, come oggi ha dichiarato sui social, il conduttore è in cerca di una nuova sede per andare in onda, lo ospiteremmo volentieri di nuovo nel nostro territorio, magari in periferia", ha aggiunto. (segue) (Rer)