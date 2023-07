Confcommercio: Barelli (FI), bene riconferma presidente Sangalli, chi sostiene imprese sostiene Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Congratulazioni affettuose al presidente Carlo Sangalli, meritatamente rieletto alla presidenza di Confcommercio Lombardia”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Come noi di Forza Italia – ha proseguito –, è da sempre a sostegno e a difesa delle imprese ed è un punto di riferimento importante non solo del commercio lombardo, ma del Sistema Paese, soprattutto in un contesto come quello attuale, segnato dall'inflazione e dal rialzo dei tassi e dagli strascichi della pandemia e della guerra in Ucraina”. “Chi sostiene le imprese, sostiene il Paese. Un augurio sincero di buon lavoro, con la certezza che verrà replicato quanto di buono fatto in questi anni", ha concluso Barelli. (Rin)