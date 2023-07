Veneto: assessore Sviluppo economico, complimenti a Idrobase, ripartita ad un anno da incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero fare i miei complimenti a Idrobase Group, azienda che ha saputo ripartire dopo il devastante incendio che un anno fa ha distrutto uno dei sei capannoni, provocando anche ingenti danni. Oggi siamo qui per festeggiare un nuovo inizio e a presentare la nuova sede aziendale di Borgoricco, resa ancora più innovativa e moderna". Lo ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico, che questo pomeriggio ha preso parte all'inaugurazione della nuova sede dell'azienda in via dell'Industria a Borgoricco, in provincia di Padova. "Questa azienda veneta oggi è il simbolo di una terra di lavoratori tenaci e resilienti, che non si arrendono di fronte alle difficoltà - ha aggiunto -. Idrobase Group è, altresì, il simbolo di una regione e di un tessuto imprenditoriale lungimirante rivolto sempre di più all'innovazione e al consolidamento, anche a livello internazionale, del saper fare Veneto. E anche di fronte ad ostacoli e scenari non sempre favorevoli l'azienda, oggi, dà nuovamente conferma di essere una punta di diamante delle Pmi venete". (Rev)