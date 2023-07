Venezuela: depositato presso la Corte suprema ricorso per invalidare le primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico venezuelano Luis Ratti ha depositato presso la Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) un ricorso per impedire le primarie con cui le opposizioni intendono lanciare il candidato alle presidenziali del 2024. "vedo con preoccupazione che si continua a lavorare a un processo di primarie che si pone al margine della legge, che è oggetto di manipolazione, a cui non partecipa nessuno e che serve per istigare la violenza", ha detto Ratti, in passato molto vicino al governo di Hugo Chavez, oggi candidato "indipendente" alle prossime elezioni, ma non riconosciuto da nessuno dei principali partiti all'opposizione. Ratti, che da tempo minaccia di far saltare il processo, ha attaccato soprattutto Maria Corina Machado, ad oggi la favorita alla vittoria delle primarie, accusandola di "usare l'appuntamento per promuovere caos e violenza nel Paese". (segue) (Vec)