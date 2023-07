Venezuela: depositato presso la Corte suprema ricorso per invalidare le primarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di "profonda preoccupazione" per l'intervento della magistratura, parla l'Unione Europea. Queste decisioni "minacciano la democrazia e il ruolo della legge", avendo come unico effetto, quello di "prolungare la crisi politica e sociale in Venezuela", si legge in una nota del Servizio affari esteri. L'Ue ricorda a Caracas le 23 raccomandazioni fatte dalla missione di osservazione elettorale del 2021, tra cui quella di togliere alla Contraloria, la prerogativa "di privare i cittadini del diritto fondamentale di candidarsi alle elezioni attraverso una procedura amministrativa e senza una notifica tempestiva". Bruxelles, si legge ancora, "continuerà a collaborare con i partner internazionali e ad avvalersi degli sforzi internazionali e regionali" per mettere fine alla crisi. (segue) (Vec)