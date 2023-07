Venezuela: depositato presso la Corte suprema ricorso per invalidare le primarie (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al posto di Guaidò, lo "storico" partito Volontà popolare (Vp), una delle forze del G4, candida Freddy Superlano, deputato nella legislatura 2015 dell'Assemblea nazionale che ha sconfitto "due volte il chavismo" nello Stato di Barinas: contro Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente, e l'ex ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. Per Prima la giustizia (Pj) corre Henrique Capriles Radosnki, nome consumato della scena politica nazionale: ex governatore ed ex candidato alla presidenza, Capriles si è segnalato come forse il più convinto della necessità che l'uscita dalla crisi possa solo passare per un dialogo con il governo, pur nelle differenze. Per Azione democratica (Ad) si presenta un altro ex deputato, Carlos Prosperi, mentre per Un nuovo tempo (Unt) c'è Rafael Hernandez, nome poco noto ai più: quest'ultimo "occupa" un posto cui potrebbe subentrare il più noto Manuel Rosales, governatore dello Stato di Zulia e più volte candidato presidente. (segue) (Vec)