Infrastrutture: Paita (Az-Iv), cambio di passo governo? Tav ferma e Gronda non partita

- "Siamo in una fase in cui serve un cambio di passo sulle infrastrutture. Io questo cambio di passo non lo vedo. La Tav è bloccata, la Gronda di Genova non è partita, il Terzo valico procede ma procedeva anche prima, e sul Ponte sullo stretto siamo agli annunci. E perché queste opere sono impantanate? Perché servirebbe una seria riforma dal punto di vista delle semplificazioni, dagli appalti ai ricorsi, non è stata fatta e non si vede all'orizzonte". Lo ha detto la coordinatrice di Italia viva, senatrice Raffaella Paita, intervenendo a Scandicci, vicino a Firenze, sul tema "Il valore strategico delle infrastrutture". "Sulle infrastrutture di Firenze, bene l'alta velocità ferroviaria: a luglio la talpa inizia lo scavo sotto l'attraversamento grazie al governo Draghi. Ma - ha aggiunto Paita - non possiamo rinunciare alla questione dell'aeroporto: finché Firenze non avrà un aeroporto adeguato alle esigenze di una città del livello di Firenze, Italia viva non mollerà e continuerà a guardare al progresso con capacità di visione e con coraggio". (Rin)