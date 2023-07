Tunisia: Piantedosi, Paese merita di essere aiutato, non escludo nuovo incontro con omologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo tecnico del governo italiano dedicato alla gestione del fenomeno migratorio sarà aggiornato a breve, e “non è escluso” un nuovo incontro tra il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e il suo omologo tunisino, Kamel Fekih, nel mese di luglio. Lo ha detto il ministro Piantedosi, durante un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Washington a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia. “La priorità è rafforzare la capacità operativa della Tunisia, controllando le partenze dalle coste e organizzando interventi sulla terraferma: dalla fornitura di mezzi agli scambi formativi”, ha spiegato, aggiungendo che la Tunisia “sta facendo moltissimo, con un sostanziale rispetto” delle esigenze dei migranti. Questo, ha precisato, nonostante le condizioni molto difficili associate al contrasto della spinta migratoria di migliaia di persone. “Il Paese merita di essere aiutato, non solo sul piano della capacità operativa ma con una collaborazione a 360 gradi, che sostenga le autorità di Tunisi anche nelle difficoltà che stanno vivendo in questo momento di crisi socioeconomica”, ha concluso. (Was)