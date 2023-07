Europee 2024: Santanchè, elezioni spartiacque, alleanza con popolari e liberali è naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste elezioni europee "sono uno spartiacque perché questa volta si possono cambiare le alleanze". Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché intervenendo al convegno "Un'altra Europa da conservare" organizzato da Fratelli d'Italia a Palazzo Pirelli a Milano. "Abbiamo un'alleanza che è quella naturale per noi - ha proseguito - in Europa vogliamo quella che è un'alleanza naturale per noi, che veda noi conservatori insieme ai popolari e ai liberali perché abbiamo in comune soluzioni su quelli che sono gli argomenti dirimenti per vincere la sfida del governo", ha concluso. (Rem)