Lazio: assessore Sviluppo economico, in corso rinnovo accordo con Esa e Asi

- È in corso di rinnovo l'accordo della Regione Lazio con Esa e Asi (Agenzia spaziale europea) per promuovere servizi d'incubazione e accelerazione sui temi della Space economy presso lo Spazio Attivo Tecnopolo. Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della festa per il decennale dello spazio attivo di Lazio Innova, a Viterbo. Per quanto riguarda gli altri progetti futuri della Regione Lazio, "è partita l'edizione 2023 di Boost your ideas, uno strumento ricorrente per l'individuazione di progetti d'impresa innovativa da accompagnare all'interno di un percorso di definizione del modello di business e indirizzare verso il mercato, compreso (ove necessario) l'accesso agli strumenti d'incentivazione e di capitale di rischio che la Regione ha promosso", ha aggiunto. (segue) (Rer)