Lazio: assessore Sviluppo economico, in corso rinnovo accordo con Esa e Asi (2)

- Inoltre, ha spiegato l'assessore "sono in fase di avvio due Laboratori d'Innovazione che riguardano due tematiche importante per il tessuto imprenditoriale di questa regione: la Logistica, il tessile e l'abbigliamento, entrambe in collegamento con le principali associazioni imprenditoriali presenti sul territorio. È prossima all'avvio anche la terza edizione di Food Innovation Hub, un laboratorio dedicato all'identificazione di progetti d'innovazione all'interno della filiera della trasformazione agroalimentare, che associa attività di supporto tecnologico per il disegno di nuove soluzioni, con la definizione di strategie di marketing e commercializzazione. Sono infine di prossimo avvio due ulteriori Open Innovation Challenge. Occasioni che la Regione offre a startup innovative, spin off universitari, enti di ricerca, o anche liberi professionisti che vogliono mettersi alla prova studiando soluzioni innovative a problemi specifici posti da imprese di vari settori", ha concluso Angelilli. (Rer)