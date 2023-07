Governo: Santanchè, coalizione coesa, ma per noi sempre tutto più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia l'alleanza vincente ce l'abbiamo sotto gli occhi è quella che hanno deciso gli italiani per portarci al governo: stiamo insieme a Forza Italia, a Noi Moderati e alla Lega, e gli italiani ci hanno dato fiducia. Noi oggi abbiamo una coalizione coesa che sta al governo con punti dirimenti del programma che noi abbiamo presentato e sul quale ci siamo presentati". Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché intervenendo al convegno "Un'altra Europa da conservare" organizzato da Fratelli d'Italia a Palazzo Pirelli a Milano. "Dobbiamo lavorare, non è facile, anzi quando governiamo noi diventa tutto più difficile - ha sottolineato - ma noi siamo resilienti, siamo abituati a combattere, siamo stati per tanti anni all'opposizione, Meloni ha scelto la via più difficile per andare al governo, non abbiamo mai ceduto a inciuci. Meloni ha acquistato in pochi mesi una centralità non solo a livello europeo, ma anche con i partner in Italia". (Rem)