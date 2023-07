Italia-Usa: Piantedosi, criminalità organizzata, terrorismo e cyber al centro degli incontri di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto alla criminalità organizzata, la lotta al terrorismo internazionale e la sicurezza cyber. Sono questi i temi principali che il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intende affrontare durante i colloqui con il suo omologo, Alejandro Mayorkas, e con la vice procuratrice generale Lisa Monaco, in programma per domani nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Durante un punto stampa organizzato all’ambasciata d’Italia a Washington, a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world” organizzata da Aspen Institute Italia, il ministro ha ribadito la “rinnovata collaborazione bilaterale, storicamente proficua”, tra Roma e Washington. Settori come il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata e informatica, ha aggiunto, sono “versanti in cui possono esserci punti di interesse comune”. (Was)