Europee 2024: Santanchè, campagna elettorale partita, supereremo brillantemente sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale "è partita, noi abbiamo grandissime aspettative che sono certa si tramuteranno in un grande risultato e di soddisfazioni per i candidati, è una competizione difficile e larga, molto complessa, ho la certezza che anche questa volta supereremo brillantemente la sfida". Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché intervenendo al convegno "Un'altra Europa da conservare" organizzato da Fratelli d'Italia a Palazzo Pirelli a Milano. "In Europa cambieremo finalmente le alleanze, fino a poco fa era quasi una bestemmia parlare di conservatori in Europa, oggi sono rispettati grazie a Meloni", ha concluso. (Rem)