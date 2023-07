Nato: Tajani atterra a Vilnius, lavoriamo per rafforzare ruolo Italia nell’Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è atterrato a Vilnius, in Lituania, per il vertice della Nato di domani e dopodomani. Lo ha comunicato il ministro medesimo, arrivato nel Paese baltico dopo la Riunione trilaterale di Ancona. “Lavoriamo per rafforzare il ruolo da protagonista dell’Italia nell’Alleanza atlantica. Il governo è in prima linea anche per rispondere a sfide e minacce provenienti dal fianco Sud della Nato”, ha scritto Tajani in un messaggio su Twitter. (Sts)