Rifiuti: Ama, in corso rafforzamento manutenzione e noleggio mezzi per recupero arretrati

- Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Roma "stiamo dando una risposta con il rafforzamento delle manutenzioni, attraverso noleggi esterni e procedure straordinarie di intervento". Lo comunica Ama Spa in una nota. "Nessuna 'domenica bestiale', ma il risultato di una condizione di arretrato della raccolta che prosegue per la nota carenza di mezzi e alla quale stiamo dando una risposta con il rafforzamento delle manutenzioni, attraverso noleggi esterni e procedure straordinarie di intervento. Non c'è stata scarsità di personale, che era invece presente in numero sufficiente e previsto. Il recente accordo con le forze sindacali sta andando a regime, mentre la precedente modalità comportava solo un sovradimensionamento delle presenze. L'obiettivo è quello di far funzionare l'accordo con i lavoratori minimizzando il rischio di ricorso al comando dello straordinario". (segue) (Com)