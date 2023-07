Rifiuti: Ama, in corso rafforzamento manutenzione e noleggio mezzi per recupero arretrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le difficoltà già note hanno visto restare in strada circa 1.000 tonnellate di rifiuti - prosegue Ama nella nota -, che verranno rimosse entro pochi giorni. Nei post festivi si trascina sempre una serie di servizi di raccolta da recuperare sia sul porta a porta che sui cassonetti, talvolta oggetto di cosiddetto abbandono selvaggio. La situazione particolarmente critica del Municipio VI discende da alcune problematiche legate all'orario che sono state superate e dal cronico abbandono di rifiuti nell'area, al quale stiamo rispondendo già da mesi con la sperimentazione di cassoni di elevata volumetria. Nei prossimi giorni sarà possibile verificare un progressivo ritorno alla normalità del servizio grazie alla migliorata disponibilità di impianti, alla già consolidata risoluzione del problema degli sbocchi, nonostante l'avvenuta chiusura dal 2021 a oggi di due Tmb e della discarica di Albano e a seguito della graduale messa in circolazione di sempre nuovi mezzi per la raccolta e alla crescente riorganizzazione del servizio di manutenzioni", conclude. (Com)