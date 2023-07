Lazio: assessore Sviluppo economico, spazi attivi fondamentali per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno Spazio Attivo "i cittadini possono trovare cultura dell'innovazione, attività di orientamento e formazione all'imprenditorialità, servizi concreti e finanziari rivolti a chi decide di dare forma alla propria idea di business". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della festa per il decennale dello spazio attivo di Lazio Innova, a Viterbo. "In queste realtà l'innovazione rappresenta il pilastro principale di un modello di sviluppo al quale noi come Regione, ma direi l'Italia intera, sta puntando - ha spiegato -. Un modello di sviluppo che è strettamente collegato con il talento, in particolare dei più giovani. Il sostegno alle startup, alle micro imprese, a progetti imprenditoriali nati dalla creatività dei nostri giovani, trovano qui spazi fisici e un sostegno concreto per realizzarsi. La capacità di creare innovazione, sviluppo e quindi occupazione degli spazi attivi è direttamente proporzionale alla loro interazione con il territorio, con la capacità di presenza su di esso. La loro funzione, infatti, ha una duplice valenza: da un lato realizza un momento di interazione tra mondo della formazione (Università), imprese e cittadini". (segue) (Rer)