Lazio: assessore Sviluppo economico, spazi attivi fondamentali per innovazione (2)

- "Dall'altro - ha aggiunto Angelilli - sono un momento importante di raccolta ed elaborazione delle esigenze del territorio stesso, veicolando richieste e necessità. Gli spazi attivi svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori, perché valorizzano e sostengono il talento e l'ambizione imprenditoriale di tanti cittadini, soprattutto dei più giovani, di chi si affaccia al mondo del lavoro avendo in serbo un'idea valida da realizzare. Ma soprattutto sono luogo di confronto e momento di raccolta di idee ed esigenze del territorio". La Regione, ha spiegato l'assessore "intende sostenere il sistema imprenditoriale fatto di tante micro, piccole e medie imprese, spesso nate dall'idea di giovani talenti universitari proprio attraverso la presenza sul territorio degli spazi attivi. Come Regione sosterremo il talento e l'ambizione imprenditoriale di tanti giovani attraverso i bandi gestiti da Lazio Innova. Finanziando, per esempio, Innova Venture, il fondo dedicato al Venture Capital che co-investe direttamente nel Capitale di rischio delle imprese del Lazio esclusivamente insieme a investitori privati e indipendenti con l'obiettivo di incrementare l'offerta di capitale di rischio a favore delle startup e Pmi localizzate nella regione Lazio (le proposte di investimento potranno essere presentate fino al 31 luglio 2023 sulla piattaforma Gecoweb)", ha concluso. (Rer)