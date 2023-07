Italia-Usa: Piantedosi sull’evasione del russo Artem Uss, il caso non è mai esistito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso relativo all’imprenditore russo Artem Uss, figlio del governatore della regione di Krasnoyarsk evaso da Borgo Vione (Basiglio) il 22 marzo scorso, “non è mai esistito”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, durante un punto stampa organizzato all’ambasciata d’Italia a Washington, dopo che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha disposto l’estradizione di Uss negli Stati Uniti, tre giorni fa. “Il caso non è mai esistito: è stato trattato dagli organismi competenti in base alla legge italiana, e chi ha preso le decisioni se ne è assunto la responsabilità”, ha detto. Sull’evasione dell’imprenditore, che gli Stati Uniti hanno anche accusato di contrabbando di petrolio dal Venezuela è in corso una indagine che è stata sollecitata anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Uss è stato fermato all’aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022, mentre si stava imbarcando su un volo per la Turchia, e arrestato sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie di New York. Il 25 novembre dello stesso anno, la Corte d’appello di Milano gli ha concesso i domiciliari a Basiglio, in provincia di Milano, autorizzando a marzo del 2023 l’estradizione negli Usa. (Was)