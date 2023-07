Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Nato ci ha promesso adesione nel 2008 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Kiev ha continuato: “Esorto il governo tedesco a non ripetere gli errori commessi nel 2008 dalla cancelliera Merkel, che si espresse chiaramente contro l'integrazione dell'Ucraina nella Nato”. Il risultato è stato “un comportamento ancor più aggressivo da parte della Russia”, con le operazioni in Georgia, l'ostilità contro l'Occidente e l'attuale aggressione contro l'Ucraina. Secondo Kuleba, “tutto ciò ha origine dal vertice tenuto dalla Nato a Bucarest nel 2008”, quando gli Stati membri dell'Alleanza atlantica “non furono abbastanza coraggiosi da assumere una decisione storica per garantire la sicurezza dell'area euroatlantica”. (Geb)