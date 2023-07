Lombardia: Rozza (Pd), inquilini di via Zamagna oggi senza guardiania e senza portineria promesse da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'assessore La Russa che oggi si vanta di aver proposto in giunta un nuovo stanziamento per la sicurezza nei quartieri di edilizia popolare, devo rivolgere una domanda: che fine hanno fatto i servizi di portineria e guardiania in via Zamagna 4, prima annunciati lo scorso 4 agosto e poi sbandierati con altrettanta enfasi in ottobre, in piena campagna elettorale, durante un sopralluogo insieme all'allora assessore Rizzi? Perché, al momento, risulta che per mancanza di fondi, gli inquilini di via Zamagna si ritrovano senza guardiania e senza portineria, con tutti i problemi di sicurezza che si stanno riproponendo in modo sempre più preoccupante. È così che la giunta lombarda pensa alla sicurezza dei quartieri popolari, promettendo ogni anno servizi che poi smantella? Oppure, forse, con questo stanziamento prevede di rifinanziare i servizi tolti?". Così la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza interviene in merito all'annuncio, da parte della giunta lombarda, di una delibera che stanzia 800mila euro per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza nelle case Aler. (Com)