Ucraina: ministro Esteri Kuleba, con adesione a Nato niente più guerre in Europa

- L'adesione dell'Ucraina alla Nato è “una via verso la pace” e, grazie a essa, “non vi saranno più guerre in Europa”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, con l'ingresso dell'ex repubblica sovietica nel Patto atlantico, “la Russia non oserà più attaccare la Nato”. Allo stesso tempo, Kuleba ha ammesso che l'adesione del proprio Paese al Trattato del Nordatlantico “non può fermare la guerra” che gli è stata mossa contro da Mosca, ma “può prevenire altri conflitti in Europa”. Secondo il ministro degli Esteri ucraino, “i politici europei non hanno niente da perdere” invitando il Paese aggredito dalla Russia ad aderire alla Nato e consentendole di divenirne parte. Inoltre, il presidente russo Vladimir Putin è “attualmente incapace di rispondere in maniera significativa” a tali sviluppi, avendo “problemi interni da gestire”. Per tali motivi, ha infine sottolineato Kuleba, “se consentiamo alla paura di plasmare le nostre decisioni, questa strategia non funziona”. Il riferimento è alla preoccupazione espressa da Stati Uniti e Germania, secondo cui l'ingresso dell'Ucraina nella Nato rischierebbe di trascinare l'Alleanza atlantica in una guerra. (Geb)