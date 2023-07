Difesa: Pontecorvo (Leonardo) su Ucraina, produrre di più è possibile ma serve un committente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le industrie della difesa europee, alla luce della necessità di rafforzare la produzione per fare fronte alla domanda di munizioni proveniente dall’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, si trovano di fronte ad un problema derivante dalla mancanza di un “committente”. Lo ha spiegato Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, parlando con i giornalisti a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. “Investire nella capacità produttiva e nella tecnologia non è un problema, ma serve un contratto, essendo noi una industria: non avere una commessa significa investire al bucio”, ha detto, aggiungendo che una prospettiva del genere non sarebbe percorribile in termini di logica industriale. Pontecorvo ha quindi ribadito la necessità di trovare un “veicolo” che faccia arrivare le risorse alle aziende, così da consentire un incremento in termini di produzione. (Was)