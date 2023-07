Fvg: assessore Salute, in assestamento emendamento per trattenere medici in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trattenere i medici in Friuli Venezia Giulia una volta terminato il percorso di studio. È l’obiettivo dell’emendamento alla legge di assestamento proposto oggi dall’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi in prima commissione integrata in Consiglio regionale. In base a questa modifica, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna, conseguito il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo, a partecipare nei tre anni successivi al conseguimento della norma di specializzazione in Regione. "In buona sostanza, togliamo i limiti di residenza per la partecipazione dei medici a questi corsi", ha spiegato l’assessore. "Miriamo così ad agganciare la prosecuzione delle attività dei medici nella nostra regione: sosteniamo pertanto le borse ma, nel caso il professionista decida di spostarsi altrove una volta terminato il percorso di studi, chiederemo la restituzione del costo di questa borsa. L'obiettivo è di trattenere sul nostro territorio gli stessi professionisti", ha concluso. (Frt)