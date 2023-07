Sanità: ospedale Israelitico, verso nuovo Ccnl, retribuzione dei dipendenti non sarà intaccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'agitazione sindacale in merito alla mancata applicazione dell'ultimo rinnovo contrattuale del comparto pubblico relativo al triennio 2019-2021, l'Ospedale Israelitico, "ente senza finalità di lucro e con lo scopo di assicurare e promuovere la salute al servizio dei cittadini tutti, desidera fare chiarezza su quanto dichiarato dai sindacati in questi giorni: in primis, è bene ricordare che il rapporto di lavoro del personale non medico è sempre stato disciplinato attraverso un contratto collettivo di lavoro di primo livello, che recepisce in larga parte le previsioni del ccnl del comparto del Sistema sanitario nazionale. Nonostante tale contratto collettivo aziendale sia scaduto da tempo, l'Ospedale ha comunque riconosciuto al personale l'applicazione dei diversi rinnovi economici intervenuti per il comparto pubblico. Il recepimento dell'ultimo rinnovo economico dell'Ssn comporterebbe tuttavia un incremento elevato dei costi per l'Ospedale, ragione per la quale, prima di accordare alle OO.SS e al personale il recepimento dell'ultimo rinnovo e tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'ente, si è resa necessaria una preventiva valutazione delle possibili alternative al fine di contenere i costi". (segue) (Com)