Sanità: ospedale Israelitico, verso nuovo Ccnl, retribuzione dei dipendenti non sarà intaccata (2)

- "A tal proposito, considerata la natura giuridica dell'Ente e della sua iscrizione all'Aris - Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, la scelta più naturale è rappresentata dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità privata, senza in alcun modo incidere sulle retribuzioni ora percepite. L'Ospedale Israelitico, tra i primi nosocomi della Capitale ad essere convertito in presidio Covid Hospital e sin da subito a disposizione del Sistema Sanitario Regionale durante la fase emergenziale, è stato messo a dura prova dalla crisi sanitaria mondiale. La pandemia ha comportato sfide senza precedenti e che hanno avuto un impatto significativo sulle operazioni e sul bilancio del nosocomio ebraico. Fin dall'inizio della pandemia, l'Ospedale Israelitico ha adottato misure rigorose per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei pazienti e di tutti gli operatori. Oltre al mancato introito dovuto alla chiusura dei presidi ambulatoriali e alla sospensione dell'attività privata dell'ente, l'Ospedale ha dovuto sostenere spese straordinarie per assicurare la protezione individuale del personale e dei pazienti, l'implementazione di protocolli di igiene avanzati e la messa in atto di nuove misure dall'elevato standard di sicurezza al fine di tutelare la salute dei presenti", si legge ancora nella nota. (segue) (Com)