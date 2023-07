Sanità: ospedale Israelitico, verso nuovo Ccnl, retribuzione dei dipendenti non sarà intaccata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente rammaricati dalle parole dei sindacati. Stiamo facendo del nostro meglio per trovare soluzioni alternative – dichiara il Direttore Generale, Roberto Cupellaro - Riconosciamo la centralità del dialogo e l'importanza della collaborazione con tutti i nostri dipendenti e le parti interessate. Siamo disposti ad ascoltare le loro preoccupazioni e ad affrontarle in modo costruttivo, nell'interesse di tutti gli interessati. L'Ospedale Israelitico ha 400 anni di storia. Continueremo a concentrarci sulle strategie e sulle azioni necessarie per adattarci ai cambiamenti in corso e per garantire altri 400 anni a questo prestigioso istituto, eccellenza della sanità nazionale. Restiamo aperti al dialogo e continueremo a lavorare per il benessere di tutti i nostri dipendenti e per la stabilità dell'ente. L'auspicio è che i sindacati possano convenire in un accordo di armonizzazione che disciplini il passaggio al nuovo contratto, garantendo al personale le migliori condizioni possibili", ha concluso il direttore generale dell'Ospedale Israelitico. (Com)