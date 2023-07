Fvg: assessore Università, aiuto a scienziati ucraini per creare centro fisica teorica a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale all'Università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, ha incontrato oggi Yaroslav Tserkovnyak e Benedetta Flebus del Boston College, promotori assieme ad altri scienziati della realizzazione di un centro di fisica teorica a Kiev. L’idea è nata dall’iniziativa di alcuni esponenti del mondo scientifico ucraino sparsi nel mondo, che puntano a creare un nucleo di partenza da mettere in atto dopo la fine della guerra, nella fase di ricostruzione del loro Paese. "L'ipotesi di poter aiutare questi ricercatori ucraini è un pensiero di prospettiva e di fiducia per il Friuli Venezia Giulia", ha detto l’assessore. "In questo il ruolo di Trieste e del suo patrimonio, rappresentato dal sistema universitario e dai centri di ricerca, potrà avere un peso importante, per una regione come la nostra che punta fortemente al dialogo e alla collaborazione con quella parte d'Europa", ha aggiunto. (Frt)