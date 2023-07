Francia: Varchi (Fd'I), proteste contro Venezi grottesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà al direttore d'orchestra Beatrice Venezi, apprezzata a livello internazionale, oggi destinataria di una anacronistica protesta ad opera dei collettivi francesi. La sua presenza in Francia è naturalmente motivo d'orgoglio per l'Italia e testimonia affinità tra le due nazioni. Le proteste contro di lei sono grottesche e mi auguro che il Sindaco di Nizza non si lasci intimorire garantendo così al suo pubblico uno spettacolo di sicura qualità". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, segretario d'Aula a Montecitorio. (Rin)