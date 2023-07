Torino: Lo Russo, Città Metropolitana sta rispettando tempi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza stampa sull'andamento dei lavori del Pnrr, che si è tenuta in Città metropolitana di Torino, è stata l'occasione per fare il punto sui tantissimi interventi messi in campo, che coinvolgono punti fondamentali su tutto il territorio come scuole, biblioteche, strade. Siamo molto contenti del lavoro di coordinamento svolto dalla Città Metropolitana in questa fase: le sindache e sindaci hanno potuto utilizzare le risorse del Pnrr per intervenire sul patrimonio edilizio degli oltre 300 comuni del nostro territorio. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "I progetti che stanno proseguendo nel pieno rispetto dei tempi sono davvero tantissimi: puntiamo molto sull'intervento che coinvolge 17 biblioteche cittadine, a cui si somma il grande progetto della nuova Biblioteca Civica, prossimo nuovo polo culturale della città. Lo sviluppo, la coesione sociale, il futuro della città passa anche attraverso la realizzazione degli interventi resi possibili dal Pnrr: un'opportunità davvero unica per Torino, che vogliamo continuare a utilizzare nel migliore dei modi", conclude. (Rpi)