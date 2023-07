Nato: deterrenza fianco orientale e sostegno all'Ucraina possibili grazie a contributo Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di rafforzamento della postura di rassicurazione e deterrenza della Nato sul fianco orientale e di sostegno alla resistenza e alla difesa dell'Ucraina sono rese possibili anche grazie ai significativi contributi assicurati dall’Italia. Stando a quanto si apprende, infatti, per l’anno in corso l’Italia continua a garantire la sua partecipazione alle forze ad elevata prontezza della Nato con componenti e assetti nei domini terrestre, aereo e navale. L'Italia contribuisce con la Nato alla presenza avanzata e rafforzata (eFP) in Lettonia; rafforzamento in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Polonia; rafforzamento dell’Air Policing a rotazione, su tutto il fianco orientale, dal Grande Nord al Mar Nero e ai Balcani; forze navali di reazione immediata. L’Italia contribuisce in maniera sostanziale al sostegno dell’Unione europea alla difesa ucraina, attraverso la missione di assistenza militare Eumam, lo Strumento europeo per la pace, e in termini di sostegno militare. (Sts)