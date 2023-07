Vicenza: dall'8 al 10 settembre nel centro storico VicenzaOro Fuori Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione del Fuori Fiera di Vicenzaoro, iniziativa nata dalla sinergia tra l'amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group. "La varietà e tipologia di eventi del panorama vicentino è la grande ricchezza di questa città. Vioff, con il suo patrimonio di appuntamenti d'arte, è stata in grado di dare a Vicenza ed ai visitatori della Fiera un programma fitto di appuntamenti, in linea con il grande prestigio e la raffinatezza di VicenzaOro. Siamo convinti che si tratti di un progetto dalle grandi potenzialità e che in futuro potremo alzare ancor di più l'asticella del palinsesto degli eventi proposti", hanno affermato Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza e Leone Zilio, assessore con delega ai grandi eventi. Il salone internazionale del gioiello si terrà dall'8 al 12 settembre 2023. Quest'edizione del Fuori Fiera si concentrerà sulla multisensorialità. Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di Ieg sottolinea: " Vicenzaoro ad ogni edizione attrae in città una community internazionale di migliaia di operatori che affronta viaggi anche lunghissimi per trovarsi al centro dell'eccellenza. L'eccellenza dell'offerta espositiva di una manifestazione globalmente leader, e l'eccellenza di un territorio straordinario qual è quello vicentino". (Rev)