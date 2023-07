Salario minimo: Schlein, governo approvi proposta opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo, “ci aspettiamo che il governo approvi la proposta unica delle opposizioni, se si rende conto della condizione materiale di quattro milioni di lavoratori poveri”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di “Metropolis”. “Non si può più attendere per un salario minimo”, ha proseguito Schlein, sottolineando che la proposta di legge unitaria delle opposizioni insiste sul “rafforzamento della contrattazione collettiva, dicendo che il contratto più rappresentativo di un settore deve valere per tutti i lavoratori di quel settore” e sull’”allargamento non solo per i dipendenti”. Inoltre, ha aggiunto Schlein, abbiamo stabilito che “nemmeno la contrattazione collettiva può scendere sotto la soglia dei nove euro, perché sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento”. (Rin)