Israele: manifestanti contrari alla riforma giudiziaria allontanati con la forza dal parlamento - video

- Gli agenti della sicurezza all'interno del parlamento israeliano, la Knesset, hanno allontanato con la forza un certo numero di manifestanti antigovernativi fuori dall'edificio, mentre nell'aula i deputati stanno votando in prima lettura il contestato disegno di legge sul principio di ragionevolezza. Il video mostra gli uscieri che raccolgono e trascinano diversi manifestanti sdraiati sul pavimento, allontanandoli dall'aula, dove i deputati stavano discutendo animatamente. Il portavoce della Knesset, Amir Ohana, ha elogiato gli agenti per aver impedito a "una banda di delinquenti di bloccare la plenaria della Knesset". Intanto, fuori dalla Knesset i manifestanti stanno cercando di raggiungere l'edificio a Gerusalemme. Il disegno di legge prevede la limitazione dei poteri della Corte suprema rispetto ai pareri sull’attività del governo. In particolare, il decreto legge abolirebbe, se approvato in via definitiva, il principio di ragionevolezza riservato alla Corte suprema per interpretare le leggi fondamentali dello Stato di Israele, che non ha una Costituzione scritta. Di fatto, l’abolizione del principio di ragionevolezza vieterebbe alla Corte suprema di intervenire qualora il governo agisca contro le leggi fondamentali. La scorsa settimana, i leader del movimento di protesta contro la revisione del sistema giudiziario ha indetto una manifestazione per domani, 11 luglio, qualora oggi il disegno di legge fosse approvato. (Res)