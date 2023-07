Brasile: muore tifosa Palmeiras di 23 anni, colpita con una bottiglia durante scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta in ospedale la 23enne Gabriella Anelli, ferita ieri nel corso di scontri tra tifosi del Palmeiras e del Flamengo, poco prima dell'inizio della partita della serie A brasiliana tra il club di San Paolo e Rio de Janeiro. La ragazza era stata colpita al collo da una bottiglia di vetro nel corso di una rissa tra tifoserie organizzate scoppiata a poca distanza da lei, mentre era in fila per entrare all'Allianz Parque, lo stadio del Palmeiras. La giovane sostenitrice della squadra di casa è deceduta presso l'ospedale Santa Casa, nel centro di San Paolo, dopo aver subito due arresti cardiaci. Anche un'altra persona è rimasta ferita. L'uomo sospettato di aver lanciato la bottiglia durante la rissa è stato arrestato in flagrante. (Brb)